قطاع التنمية يتفقد جرحى الجنينة ويزور الكنائس

تفقد وزراء قطاع التنمية الاجتماعية والثقافية بمجلس الوزراء جرحى ومصابي أحداث مدينة الجنينية بمستشفيات السلاح الطبي والشرطة والأمل.

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وأوضح الأستاذ/ فيصل محمد صالح وزير الثقافة والإعلام – في تصريحات صحفية – وفق سونا- أن الوفد اطمأن على الجرحى ووقف على خطوات علاجهم؛ إضافة إلى أوضاع المرافقين لهم.

من جهة أخرى؛ زار وفد قطاع التنمية الاجتماعية والثقافية الكنيسة الأرثوذكسية بالخرطوم ومطرانية الأقباط الأرثوذكس بأم درمان ، وقال الأستاذ/ نصر الدين مفرح وزير الشؤون الدينية والأوقاف”إن الزيارة تأتي في إطار نقل تهاني السيد رئيس مجلس السيادة ورئيس مجلس الوزراء بأعياد الميلاد المجيدة ، مجدداً حرص الحكومة الانتقالية على تحقيق السلام والذي يمثل أهم أولوياتها”.

ودعا وزير الشؤون الدينية والأوقاف إلى مشروع وطني يوحد كل أبناء البلاد بمختلف معتقداتهم وثقافاتهم.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)