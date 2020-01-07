وصفوا اعتذارها بـ (السخيف..وهتفوا تسقط بس لـ(نانسي عجاج)

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 :

حالة من الغضب انتابت جمهور مدني عقب اعتذار الفنانة نانسي عجاج عن احياء الحفل الذي كان سيقام مساء امس الاثنين على خشبة مسرح الجزيرة ليصف الجمهور اعتذار عجاج بـ “السخيف” ممتعضين من عدم حضورها رغم الترتيبات والاعلانات التي سبقت الحفل.

وابدى الكثيرون سخطهم بحسب صحيفة السوداني الدولية عبر مواقع التواصل الاجتماعي من اللامبالاة التي تعاملت بها نانسي مع جمهور مدني، ما دفع الكثيرين بالكتابة على بوسترات الحفل المعلقة بالمدينة “نانسي عجاج.. تسقط بس”.