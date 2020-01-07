تأجيل مؤتمر لتوحيد رؤى مكونات شرق السودان لتمكينها من المشاركة الفاعلة

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الثلاثاء 7 يناير 2020
أعلنت اللجنة المشرفة على المؤتمر التشاوري الخاص بمسار شرق السودان في مفاوضات السلام، تأجيل لمدة ٣ أيام، ليُعقد في ١٤ يناير الجاري.
وقال صديق تاور، عضو مجلس السياده الانتقالي بالسودان، عقب اجتماع اللجنة في القصر الجمهوري بالخرطوم اليوم، والذي بحث الترتيبات والخطوات الإجرائية والعملية لانعقاد المؤتمر، إن التأجيل يهدف إلى تمكين الفئات المختلفة، بولايات الشرق من المشاركة بفاعلية، بهدف توحيد الرؤى حول كيفية المشاركة في مسار الشرق في مفاوضات السلام.
وأشار تاور، في تصريح صحفي، إلى ما حدث من لبس لدى البعض بأن المؤتمر سيناقش قضايا الشرق، موضحا أنه مؤتمر تشاوري للمكونات المحددة في التفاوض لأهل المصلحة، والتي تتضمن عدداً من الفئات من بينها الإدارات الاهلية والقوى السياسية والنساء والشباب و"قوى الحرية والتغيير" و "الجبهة الثورية" لتشكيل مظلة للمكونات من أهل الشرق للاتفاق على التفاوض، ونسبة التمثيل، والرؤى الموحدة لأهل الشرق بمسار التفاوض.
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