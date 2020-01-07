وزارة الري تستغني عن 120 العاملين بإدارة السدود

الثلاثاء 7 يناير 2020 كتب الخرطوم- محمد أمين أصدر مدير عام وحدة تنفيذ السدود المكلف السر محمد آدم، ثلاث قرارات، تقضي بإنهاء خدمة 120 من العاملين بادارات الموارد البشرية، المالية والإدارية.

Advertisements وتضمنت القرارات الاستغناء عن 93 عاملا بادارة الشئون الإدارية و14 بادارة الموارد البشرية و13 بإدارة الموارد المالية. واستند القرارات على تقرير لجنة إعادة هيكلة وحدة تنفيذ السدود بعد موافقة مجلس الوزراء و تصديق وزير الري والموارد المائية، ياسر عباس. كما استندت على أحكام المادة ( 48 ) من لائحة شروط خدمة العاملين بالوحدة المعدلة للعام 2017م مقروءة مع المادة ( 85) من نفس الملحق الفصل الخامس عشر. ووجه المدير المكلف جهات الاختصاص بتسوية مستحقات المفصولين وفقا لأحكام القانون وتنفيذه كل حسب مجاله.

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