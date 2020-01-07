البرهان يتلقى برقية تهنئة من ملك البحرين

الثلاثاء 7 يناير 2020 تلقى رئيس مجلس السيادة الانتقالي الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان عبدالرحمن برقية شكر وتقدير من ملك مملكة البحرين جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ردا على رسالة التهنئة التي بعث بها إليه بمناسبة العيد الوطني للمملكة .

وعبر جلالة الملك في برقيته عن خالص تحياته وأطيب تمنياته لرئيس مجلس السيادة بموفور الصحة والسعادة، وللشعب السوداني الشقيق باضطراد التقدم والازدهار، متمنيا للعلاقات بين البلدين والشعبين الشقيقين مزيدا من النماء والتطور.

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