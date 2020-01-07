شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 : علم (باج نيوز) من مصادر خاصة، أن نادي الأمل عطبرة، رفض العرض الذي تقدم به نادي الهلال لضم مدافعه أحمد موسى “تمبش”.

وكشف مصدر بنادي الأمل عطبرة لـ (باج نيوز) اليوم “الثلاثاء”، أن عرض الهلال ضعيف، وأن المسافة بعيدة في التفاوض بين المبلغ الذي يريده الأمل والمبلغ الذي قدمه الهلال،وأوضح المصدر، أن الأمل نادي متمسك بلاعبه ويريد استمراره في الفريق.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الأمل العطبرواي يرفض عرض الهلال لضم “تمبش” لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السودان اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.