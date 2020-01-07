شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365: كشف حساب سعودي واسع المتابعة بموقع “تويتر” عن رسالة من المخابرات الأمريكية وصلت ولي عهد السعودية محمد بن سلمان، بشأن الرّد الإيراني على اغتيال الجنرال قاسم سليماني.

ووفقاً لما أورده حساب ” مستشار الأمير محمد بن نايف” بــ”تويتر” فقد “وصلت لابن سلمان رسالة تحذيرٍ من المخابرات الأمريكية، بشأن عزم إيران استهداف المملكة بهجماتٍ وصفت بـ [الفتاكة]”.

وذكر الحساب إن “بن سلمان” في حيرةٍ من أمره، ويعلم بأن واشنطن قد تسمح لإيران تنفيذ مثل هكذا ضربات تنفيساً عن غضبها وخفضاً للتصعيد، كذلك لكي تبقى مصالحها بمأمنٍ بعيداً عن الخطر. المادة السابقة أصحاب مخابز : تكلفة إنتاج الخبز تضاعفت لأكثر من (100)% المقالة القادمة الأمل العطبرواي يرفض عرض الهلال لضم “تمبش”

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر رسالة بعثتها المخابرات الأمريكية لـ”بن سلمان” أرعبته وأصبح في حيرة من أمره لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السودان اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.