أصحاب مخابز : تكلفة إنتاج الخبز تضاعفت لأكثر من (100)%

الخليج 365 :

شكا عدد من أصحاب المخابز بالخرطوم وبحري لـ(السوداني) امس ، من استمرار ارتفاع تكلفة إنتاج الخبز لنسبة تجاوزت الـ (100%) رغم وفرة الدقيق بالمخابز وحل اشكاليات توصيل الغاز من بعض الشركات التي تتأخر في الاستجابة للبلاغات التي ترد اليها من المخابز العاملة بالغاز .

وقال صاحب مخبز ببحري عبدالهادي دارقيل لـ( السوداني) امس ، ان مخابز ولاية الخرطوم تشهد اصطفافا كبيرا خاصة في الفترة الحالية نتيجة لارتفاع تكاليف مدخلات الإنتاج وصاحب المخبز عليه التزامات إيجار وعمال، وأوضح ان كافة أسعار السلع بالأسواق في حالة ارتفاع مستمر ، مضيفا ان هنالك وفرة في الدقيق بالمخابز ، لافتا لبدء توزيع دقيق شركتي مطاحن ابوحمامة وروتانا إثر تراجع المطروح منها بالسوق طيلة الفترة السابقة ، مشيرا الى أن حصته من روتانا(10) جوالات في الاسبوع وسين (20) جوالا، وطالب دارقيل الحكومة بوضع تكاليف مناسبة لتتماشى مع الوزن ومتابعة ومراقبة الأسواق .

وأكد صاحب مخبز بالجريف شرق دفع الله محمد الزين لـ(السوداني ) امس ، ان المخابز في هذه الفترة تشهد اصطفافا كثيفا بالمواطنين بسبب ضعف الإنتاج وأرجع ذلك لعدة اسباب منها العمال وضعف أجورهم ويقدر بنحو (120) جنيها وارتفاع سعر كرتونة الخميرة بالسوق وبلغت (2,300) جنيه والزيت (1,800) جنيه وهنالك نقص حاد في العمال واستمرار نقص حصص الدقيق، وطالب الجهات المختصة بزيادتها ، وقال إن المخابز تعمل بـ(الخسارة).