مزارعو قمح: موجة البرد الحالية تزيد تحمل المحصول للعطش ولا تنهي المشكلة

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 :

أكد مزارعون بمشروع الجزيرة والمناقل ان موجة البرد تؤثر إيجاباً على محصول القمح وتساعد في زيادة نسبة الإنبات ذلك لجهة ان القمح في مرحلة الرية الثالثة والرابعة في الأقسام الجنوبية التي لم تتأثر بمشاكل العطش في بداية العروة الشتوية , فيما أشار آخرون الى ان موجة البرد لم تؤثر على محصول القمح لجهة ان هنالك مساحات كبيرة لم ترو حتى الآن . وقال رئيس تنظيمات المنتجين بمشروع الجزيرة والمناقل القسم الجنوبي مكتب فحل المزارع عثمان ابراهيم ان موجة البرد تساعد في زيادة نسبة انبات القمح , مؤكداً ان الأقسام الجنوبية لم تتأثر بمشاكل العطش التي تأثرت بها بعض الأقسام بمشروع الجزيرة والمناقل، مشيرا لـ (السوداني ) ان أغلب المساحات بالأقسام الجنوبية حالياً في مرحلة الرية الثالثة وان الانبات جيد ولا توجد أي مشكلة تواجه المحصول , مبيناً ان مساحة القسم الجنوبي مكتب فحل 21 الف فدان , مشيراً لمعالجة مشاكل الري في مساحات محدودة بمكتب فحل بجانب معالجة مشاكل الحشائش في بعض المناطق .

وأكد المزارع بقسم الحوش مكتب ود العطايا ري ود النو المزارع عصام شنان الأثر الايجابي لموجة البرد على محصول القمح , مؤكداً عدم تأثر القسم بمشاكل الري , وقال لـ ( السوداني ) ان القمح حاليا في مرحلة الرية الثالثة والرابعة في بعض المساحات , لافتاً الى ان مساحة قسم الحوش تقدر بحوالي 21 الف فدان .

وأشار المزارع بقسم المكاشفي ري المختار مكتب حمدنا الله، ابراهيم محمد عبد الرحيم الى ان مساحة قسم المكاشفي حوالي 39 الف فدان , مؤكداً عدم تأثر القسم بالعطش , وأضاف ان موجة البرد الحالية تنسحب ايجاباً على محصول القمح وتسهم في زيادة نسبة الانبات , مشيراً الى أن القمح حالياً في الرية الرابعة بقسم المكاشفي .

وأشار رئيس جمعية البوردين قسم الماطوري المزارع دفع الله الكاهلي الى عدم استقرار مياه الري , لافتاً الى وجود مساحات لم ترو حتى الآن , وقال ان البرد قد ينعكس ايجاباً على المساحات التي تعرضت للعطش ذلك لجهة ان البرد يسهم في تحمل المحصول للعطش, كاشفاً عن عدم ري مساحة 800 فدان بقسم الماطوري .

وأكد المزارع بقسم الماطوري مكتب تمد ري الحفائر تعرض مساحة 840 فدانا للعطش بمكتب تمد ولم يتم ريها منذ بداية العروة الشتوية , مؤكداً خروج تلك المساحات من الموسم , مشيراً الى أن موجة البرد لم يكن لها تأثير على القمح .