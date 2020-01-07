زيادة مطردة في أسعار السلع الاستهلاكية بالخرطوم

الخليج 365 :

أكد عدد من تجار السلع الاستهلاكية لـ(السوداني) امس ، استمرار ارتفاع الأسعار لارتفاع الدولار بالسوق الموازي لـ(87)جنيها .ورهن رئيس الغرفة التجارية حسن عيسى لـ(السوداني) امس ،تراجع الأسعار وانتعاش حركة البيع باستقرار الدولار ووضع حلول اقتصادية جذرية للسيطرة على سعر الصرف بالسوق الموازي.

وقال تاجر سلع بالسوق العربي الخرطوم خالد ابراهيم لـ(السوداني ) امس ، ان الدولار انعكس سلبا على الأسواق والسلع خاصة في الأسبوعين الماضيين ، مبينا ان سعر زيت يارا عبوة (4) لترات وربع قفز سعر المستهلك لـ(600) جنيه وسعر الشركة (580) جنيها بدلا من (450) جنيها، فيما قفز سعر السكر المحلي لنحو (2,200) جنيه بدلا من (2) الف جنيه لزنة (50) كيلو، أما زنة (10) كيلو (410) بدلا من (390) جنيها، وأوضح أن استقرار سعر الصرف سببه الحملات الأخيرة على الأسواق أما في حالة الارتفاع فنتوقع المزيد من زيادة الأسعار ، مشيرا الى ان السوق يشهد ركودا حادا.

وأضاف ان سعر الألبان عبوة (2) كيلو وربع قفزت لنحو(2,700) جنيه بدلا من (2,200) جنيه ، أما كرتونة العدس زنة (8) كيلو قفزت لـ (800) جنيه بدلا من (400) جنيه وسعر الكيلو (80) جنيهاً، واكد تاجر سلع بالخرطوم الهادي احمد من ارتفاع بعض أصناف السلع الاستهلاكية بالأسواق نتيجة لارتفاع سعر الصرف ، فيما استقر سعر دقيق سيقا لنحو (444) جنيها ، موضحا ان السوق يعاني من الركود الحاد نتيجة لضعف القوة الشرائية نتيجة (لجرد الحسابات). ولفت الى تراجع زيت الفول عبوة (36) لترا لنحو (1,750) جنيها بدلا من (1,800) لوفرة الفول الخام .