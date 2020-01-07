إرتفاع غير مسبوق في سعر السكر

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 :

كشف عدد من تجار السكر بسوقي أم درمان والخرطوم لـ(السوداني) امس ، ان استمرار ارتفاع أسعار السكر بالسر، وعزا التجار الزيادة لضعف عرض السكر المحلي والترحيل وارتفاع الدولار. وقال تاجر سكر بالجملة بسوق ام درمان ، عبدالباسط احمد لـ (السوداني) امس ، ان ارتفاع أسعار السكر المستورد بسبب ضعف العرض ووضع تسعيرة كنانة بسعر أعلى ، وقال ان سعر جوال السكر المستورد قفز الى (2030) جنيها بدلا من (1,980) جنيها لزنة (50) كيلو جراما زنة (10) كيلو (405). وأوضح ان شركة كنانة وضعت تسعيرة للمنتج بسعر عالٍ وعرضها ضعيف والجوال (1,980) جنيها بالأسواق اما التسعيرة الجديدة بلغت من الشركة (1,920) جنيها لزنة (50) كيلو ، مشيرا الى أن السوق يشهد ركودا حادا بسبب ارتفاع الأسعار خلال الفترة الأخيرة ، ولفت الى ان ارتفاع سعر السكر بسعر الصرف ، وأوضح ان السعر الحالي نتيجة لضعف حجم العرض بالأسواق ، وأشار الى أن طرح الشركة السودانية وكنانة يسهم في تراجع الأسعار ، مبينا ان سعر (10) كيلو (400) جنيه .

وقال تاجر الإجمالي شرف الدين ان هنالك ارتفاعا في اسعار السكر بشقيه المحلي والمستورد ، مبينا أن سعر السكر المحلي من المصنع قفز لـ (1,990) جنيها أما سعر السوق (2,200) جنيه بدلا من (1,960) جنيها بسبب الترحيل فيما قفز السكر المستورد لنحو (2050) جنيها بدلا من (2000) جنيه سعر السوق أما سعر الشركة (2030) جنيها ، لافتا لتأثر السكر المستورد بارتفاع سعر الدولار خلال الأسابيع الماضية ، مشيرا لتراجع المعروض من السكر المحلي بالأسواق.