منظمة “اليونسكو” تذكر ترامب بعدم جواز قصف مواقع ثقافية وتراثية إيرانية

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365: أعادت منظمة “اليونسكو” الاثنين تذكير أمريكا بأنها وقعت معاهدتين تلزمانها بعدم الإضرار بالتراث الثقافي في حال وقوع صراع مسلح، وذلك ردا على تهديد واشنطن بقصف مواقع تراثية إيرانية.

وقالت منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة “اليونسكو”، إن بنود معاهدتي 1954 و1972، اللتين أقرتهما الولايات المتحدة وإيران، تلزم الدول الموقعة عليهما بألا تتخذ تدابير متعمدة قد تلحق أضرارا بالتراث الثقافي والطبيعي على أراضي دول أخرى أعضاء بهاتين المعاهدتين. RT المادة السابقة إنخفاض الودائع المصرفية لـ(337) مليون جنيه نهاية (2019) المقالة القادمة إرتفاع غير مسبوق في سعر السكر

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