إنخفاض الودائع المصرفية لـ(337) مليون جنيه نهاية (2019)

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 : انخفضت جملة الودائع المصرفية بنهاية الربع الثاني من العام الماضي 2019 من (353,438,9) مليون جنيه الى (337,028,7) مليون جنيه بنهاية الربع الثالث من ذات العام بمعدل (4,6%).

واشار العرض الاقتصادي والمالي لبنك السودان المركزي للربع الثالث من 2019 (يوليو ـ سبتمبر ) أشار الى ارتفاع تمويل المصارف بالعملة المحلية من (164,214,6) مليون جنيه بنهاية الربع الثاني الى (175,197,1) مليون جنيه بنهاية الربع الثالث بمعدل (6,7%).

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