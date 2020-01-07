رسوم جديدة على المحاصيل بالقضارف والتجار يرفضون

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 :

كشف تاجر بسوق محصولات القضارف أسعد الضو عن اجتماع سري عقدته وزارة المالية بالقضارف، أقرت فيه زيادة الرسوم على المحاصيل، مبيناً أنه تمت زيادة مبلغ 5 جنيهات على جوال الذرة، كما وضعت زيادة على جوال السمسم المرحل تتراوح بين 40-50 جنيهاً، وقال لـ(آخر لحظة) إن شعبة التجار طالبت في وقت سابق بتخفيض الرسوم، عبر خطاب أرسلته للوزارة بداية الموسم، وأبان أن الوزارة رفضت بحجة عدم وجود مجلس تشريعي يقرر خفض الرسوم، متسائلاً من أعطاهم الحق بفرض هذه الرسوم.. وقال إن التجار هددوا بالإضراب في حالة زيادة الرسوم، وقال إن ولاية القضارف ليس لديها (وجيع).. قائلاً: إن الدولة العميقة ما زالت موجودة في الولاية، وقال الضو: لا يوجد جسم قانوني ليفرض اي زيادة.. وقال: إن البيع والشراء متوقف تماماً بالنسبة لحصول السمسم، بسبب أن المزارعين يرفضون السعر الحالي، باعتباره غير مجزٍ، وقال إن أعلى سعر لأردب السمسم بلغ (4450) جنيه، وأدنى سعر بلغ (3500) جنيه، وبلغ سعر الذرة البيضاء الجيدة (4400) جنيه، وسعر الفيتريتة (تلوي) تراوح بين (3800- 4000) جنيه، وتراوح سعر أردب الدخن بين (5500-6000) جنيه، بينما تراوح سعر الدبر بين (4000-4500) جنيه.