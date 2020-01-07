السعودية تصدر بيانا قويا ضد تركيا

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365: جدد مجلس الوزراء السعودي، برئاسة العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز، اليوم الثلاثاء، إدانة المملكة للتدخلات التركية في ليبيا.

وأكد المجلس، أن “التدخل التركي في ليبيا هو انتهاك واضح وصريح لقرارات مجلس الأمن”، وذلك حسب وكالة الأنباء السعودية “واس”.

وقال المجلس، “ما أعربت عنه المملكة من رفض وتنديد بالتصعيد العسكري والتدخلات التركية في الشأن الليبي بشكل مخالف للمبادئ والمواثيق الدولية، مما يعد انتهاكا لقرارات مجلس الأمن الصادرة بشأن ليبيا، ومخالفا للموقف العربي الذي تبناه مجلس جامعة الدول العربية في ديسمبر الماضي، ويقوض الجهود الأممية الرامية لحل الأزمة الليبية، ويشكل تهديدا للأمن الليبي والعربي والإقليمي”. المادة السابقة “هذا ما أخشاه على حكام الخليج”… حمد بن جاسم يكشف رد إيران على اغتيال سليماني المقالة القادمة تونس ترفض “بشكل قاطع” السماح للجيش التركي باستخدام أراضيها في الصراع اللیبي

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