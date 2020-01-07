“هذا ما أخشاه على حكام الخليج”… حمد بن جاسم يكشف رد إيران على اغتيال سليماني

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

علق رئيس وزراء قطر السابق حمد بن جاسم، على اغتيال قائد فيلق القدس الجنرال قاسم سليماني، الذي قتل يوم الجمعه الماضي، مع بعض القادة العسكريين إثر ضرية جوية أمريكية في مطار بغداد الدولي.

وقال بن جاسم في سلسلة تغريدات عبر حسابه الرسمي على “تويتر”، إنه “لا يتوقع نشوب حرب شاملة كما لا يتوقع أن يقدم الإيرانيون على رد متعجل”، وأضاف أنه “بناء على خبرته مع الإيرانيين، فإنهم في العادة يتريثون ويبحثون عن الرد الذي يحقق مكاسب جديدة تخدم استراتيجيتهم”.

وأضاف أنه “كل ما يخشاه هو القرار العربي والخليجي، الذي يتعايش دائما مع الأحداث بصورة متعجلة، كما عهدناه، ولا يهم لو أدى ذلك القرار إلى الخسارة، ما دام القادة في أماكنهم”.

وقال رئيس الوزراء القطري السابق، إنه من الممكن أن “نسمع قريبا عن اجتماع عربي أو خليجي يعقد في ضوء التطورات الراهنة”، وقال: “أكاد أتخيل فحوى البيان الذي سيصدر عن هذا الاجتماع، ولكني اسأل المجتمعين وقادتهم ماذا ستفعلون يا قوم؟”.