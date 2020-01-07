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فنان كردفان يصفق مع الطنابرة

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Samira Yousif 0 تبليغ

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فنان كردفان يصفق مع الطنابرة

 

فرغ الفنان الشاب ناصر التمني من وضع اللمسات الاخيرة لثلاث اغنيات من كلمات الشاعر سليمان عطية سيتم تدشينها في حفل جماهيري محضور في مسرح اتحاد المهن الموسيقية خلال الايام القادمة، وقدم التمني الدعوة الى جمهوره بجانب شعراء وفنانين وملحنين والاغنيات هي “صفقوا يا الطنابرة”، “مشغول بيك”، و”هواك ملك قلبي”.

 

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يذكر ان التمني بحسب صحيفة آخر لحظة، هو احد الفنانين الشباب الذين برعوا في تقديم الاغنية الكردفانية والخروج بها من المحلية الى القومية، وقد نال اشادة كبار الفنانين والشعراء والملحنين.

الخرطوم: (أخبار الخليج 365)

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