رفيدة يس (معجبة) بـ(ستموت في العشرين)..!

أبدت الإعلامية السودانية رفيدة ياسين إعجابها بالفيلم السوداني (ستموت في العشرين) للمخرج أمجد أبو العلاء، مشيرة إلى انبهارها بالتقنية التي استخدمت في التصوير.

وقالت رفيدة ياسين عبر منشور بصفحتها بالفيس بوك بحسب صحيفة السوداني: “سعدت جداً بحضور فيلم (ستموت في العشرين) للمخرج السوداني المبدع أمجد أبوالعلاء في أول عرض له في دبي بسينما عقيل، الفيلم الذي ضجت به الأسافير يستحق الاحتفاء بجدارة”.

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وعبرت رفيدة عن انتبهارها بزوايا التصوير التي تمت بالفيلم، مؤكدة بأن خبرتها مع الكاميرا تمكنها من الحكم بأن هذا العمل تم باحترافية كبيرة وأن كل لقطة تم أخذها لها علاقة باللقطة التي تليها، ومضت في القول: “كل شيء في هذا الفيلم مصنوع بعناية فائقة وفي مكانه الصوت والضوء واستخدام الeffects والموسيقى ده غير الأداء العظيم للممثلين وتجسيد الأدوار بطريقة غارقة في السودانوية خاصة اللهجة والديكور والأزياء، مع اهتمام دقيق بالتفاصيل والإيحاءات”.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)