(حاحاي الكلاب) فيلم سوداني يعرض بالاسكندرية

يعرض مهرجان الإسكندرية للفيلم القصير الذي يقام في الفترة من (26) إلى( 31) يناير 2020 الفيلم السوداني (حاحاي الكلاب) وهو فيلم للمخرج السوداني صدام صديق وهو من الأفلام التي تهتم بقضايا اللجوء والهجرة إلى دول العالم الأول.
وفكرة فيلم (حاحاي الكلاب) بحسب صحيفة السوداني، مأخوذة عن رواية (الرجل الخراب) للروائي السوداني عبد العزيز بركة ساكن وقد تم عرض الفيلم من قبل في مهرجان السينما الإفريقية في مدينة تولوز الفرنسية.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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