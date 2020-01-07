ماجدة مذيعة تلفزيونية جديدة

اجتازت في اول اطلالة تلفزيونية لها، قدمت المذيعة الشابة ماجدة ابراهيم برنامج مساء جديد بالشاشة الزرقاء، وبدات ماجدة مشوارها الاعلامي عبر الصحافة، حيث عملت في عدد من الصحف قبل ان تتجه للعمل التلفزيوني. Advertisements ماجدة وجدت الاشادة بحسب صحيفة آخر لحظة من ادارة البرامج بقناة النيل الازرق وتنبأ لها كثيرون بالنجاح. الخرطوم: (أخبار الخليج 365)

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