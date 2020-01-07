هديل المشرف تطل عبر (انغام)

دشنت هديل المشرف الإعلامية وخبيرة التجميل وصاحبة مركز أديس بيوتي للتجميل موسم 2020م من برنامجها المشاهد (مع هديل أحلى) عبر شاشة قناة انغام الفضائية، ويعد البرنامج الأول من نوعه والأقدم والأكثر مشاهدة في الفضائيات.

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واستضافت هديل المشرف بحسب صحيفة السوداني، في أولى حلقات الموسم الجديد الشاعر الشاب مهدي مصطفى والفنانة منال و الفنانة عوضية عذاب التي قدمت مجموعة من الأغنيات العاطفية وجاءت الحلقة من اخراج لؤي اليمني.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)