هاجر كباشي براءة من اتهام الحلنقي

تستعد الفناة العائدة بعد فترة إغتراب طويلة هاجر كباشي لتقديم أولى أعمالها الغنائية الخاصة بعد عودتها من إستراليا أغنية (براءة)، التي صاغ كلماتها الشاعر الكبير إسحق الحلنقي، وألحان الملحن المعروف عماد يوسف.
وقالت هاجر وفقاً لصحيفة آخر لحظة: إنها سعيدة بالتعاون مع شاعر بقيمة وقامة إسحق الحلنقي، وإنها تعتبر الأغنية فاتحة خير لها في العام الجديد، وإنطلاقة حقيقية في تقديم الأغنيات الخاصة لجمهورها الذي ظل وفياً لها طوال تلك السنوات، وأضافت أنه جمهور عظيم يستحق أن نقدم له ما يليق به من فن.
من جانبه قال الشاعر إسحق الحلنقي: إن هاجر فنانة جادة وصاحبة صوت قوي وطروب وتجربتها الفنية ناضجة جداً، والدليل جمهورها الكبير الذي لم يتخلَ عنها، حتى فترة غيابها عن البلاد، وهو سعيد بأن تتغنى بأغنية من أغنياته، وهو على ثقة أن الجمهور سيستقبل الأغنية بكل الفرح بصوتها الجميل وآدائها المتميز.
الخرطوم: (أخبار الخليج 365)
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