التوقيع على ميثاق تأسيس مجلس للدول المُطلة على البحر الأحمر

أعلَن وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان، أنّ العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز سيدعو إلى قمة لقادة الدول المُطلة على البحر الأحمر.

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وأكّد أنّه ‏بمُباركة القادة وبحضور وزراء خارجية الدول المُطلة على البحر الأحمر وخليج عدن، تم في الرياض أمس تدشين مرحلة جديدة فيما بين هذه الدول بالتوقيع على ميثاق تأسيس مجلس يجمع هذه الدول لتسريع وتيرة التعاوُن وتعزيز قُدراتها لمُواجهة أيِّ تحديات ومخاطر، وقال إنّ ‏توجيهات خادم الحرمين الشريفين ولمتابعة وإشراف ولي العهد كان أبلغ الأثر في تحقيق هذه الخطوة المُهمّة والحيوية.

وأوضح الأمير فيصل بحسب صحيفة الصيحة، أن المجلس سيسهم في تطوير سُبُل التعاوُن المُشترك بين الدول المُطلة على البحر الأحمر وخليج عدن، بما يُعزِّز الأمن والاستقرار في ظل الظروف الحَسّاسَة التي تمر بها هذه المنطقة الحيوية من العالم.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)