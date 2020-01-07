التغيير ناقش تمثيل الاحزاب في التشريعي

قال قيادي بقوى إعلان الحرية والتغيير، إن المجلس المركزي بصدد مناقشة كيفية تمثيل القوى السياسية في المجلس التشريعي، على أن يرتبط إعلانه رسميا بالتحولات السياسية، ودخل المجلس المركزي -أعلى سُلطة في الائتلاف، في سلسلة اجتماعات متصلة منذ السبت الفائت لمناقشة عدد من القضايا من بينها تعيين المجلس التشريعي واختيار حكام الولايات علاوة على ملف السلام والاستقرار.

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وقال عضو المجلس المركزي، كمال بولاد، بحسب صحيفة آخر لحظةأمس: “إن دورة الاجتماعات المتصلة ستُحدد كيفية تمثيل القوى السياسية في المجلس التشريعي، على أن ترتبط مسألة إعلانه رسميًا بالتحولات السياسية في قضية السلام. وتوقع بولاد الإعلان عن أعضاء المجلس التشريعي حال تأخر التوصل إلى اتفاق سلام في المفاوضات. وفي سياق ثان، قال بولاد، إن المجلس المركزي لم يحسم حتى الآن ترشيحات حكام الولايات المدنيين.

الخرطوم: (أخبار الخليج 365)