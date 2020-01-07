فرنسا تتكفل بطباعة منهج اللغة الفرنسية

التاريخ: 07-يناير-2020
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نص اتفاق وُقع بين وزارة التربية والتعليم والسفارة الفرنسية بالخرطوم، على تكفل الحكومة في باريس بطباعة كتاب اللغة الفرنسية المقرر تدريسه في المدارس الثانوية. وبحسب الاتفاق، فإن السفارة الفرنسية سوف تقوم بطباعة 48 ألف نسخة من الكتاب الأول والثاني للطلاب المستوي الأول والثاني للمرحلة الثانوية بتكلفة تصل إلى أكثر من مليوني جنيه.
وقالت وكيل وزارة التربية، تماضر عوض الكريم، خلال مراسم التوقيع، إن مقرر اللغة الفرنسية سيكون إجباريا للمستوى الأول والثاني واختياري في المستوى الثالث لطلاب المدارس الثانوية.
وقال الملحق الثقافي بالسفارة الفرنسية في الخرطوم، باسكال هانس بحسب صحيفة آخر لحظة، إن الجهد الذي بذلته السفارة لن يكون مثمرا ما لم تدرب الوزارة المعلمين على المنهج.
الخرطوم: (أخبار الخليج 365)
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