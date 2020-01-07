رجل أعمال يفضل السجن بدلا عن دفع عوائد

قال رجل الأعمال وصاحب مول “أبوالفاضل”ببحري, هاشم أبوالفاضل, إن المحكمة رفضت منحه فرصة للدفاع, في قضية رفعتها ضده المحلية بشأن عوائد تقدر بـ”4” ملايين جنيه. وفرضت محلية بحري مبلغ (4) ملايين جنيه, عوائد على محلات “أبوالفاضل بلازا” للعام 2019. وحددت جلسة للمحكمة أمس للنظر في القضية.

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وذكر أبوالفاضل، أن المحكمة رفضت للدفاع في القضية، وأكد أن غرامة أو السجن وفق قوله وأبان أبوالفاضل أنه فضّل السجن, لجهة أنها باتت قضية كل رجال الأعمال.

واعتبر محامي الدفاع عماد ميرغني القرر سابقة خطيرة، ورأى انه يعبر عن اختلال معايير العدالة، وقال انه لم تتح الفرصة كافية للاطراف “المدعى عليه”، لاثبات وابراز دفوعاته، وابان ميرغني في تصريحات صحفية أمس بحسب صحيفة آخر لحظة ان القانون نفسه الذي استند عليه القاضي في الحكم حدد رسوم العوائد على الشركات بـ “32” مليون جنيه “بالقديم”.

الخرطوم: (أخبار الخليج 365