تدفق وارد السمسم والفول والكركدي ببورصة تندلتي

شهد سوق محصولات تندلتي تدفقات كبيرة من وارد الفول السوداني حيث سجل الوارد اليومي منه أكثر من 1000 قنطار. وأوضح نائب مدير سوق محصولات تندلتي منذر الطاهر لمصادر، أن الوارد من الفول السوداني يفوق الـ 1000 قنطار في اليوم.

واضاف ان السعر في تزايد حيث بلغ سعر القنطار 1600 جنيه واجمالي الوارد منذ بداية موسم الإنتاج وحتى نهاية شهر ديسمبر سجل 35,195 قنطارا بينما تراجع وارد السمسم ما بين 350 الى 400 قنطار وسعر قنطار السمسم الأبيض 3400ج والأحمر 3300 ج وجملة الوارد منه حتى الآن ( 70) الف قنطار.

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وتابع الطاهر بحسب صحيفة السوداني، أن وارد الكركدي بلغ 1500 قنطار وسعر القنطار 1400ج، اردب الذرة الفتريتة وصل إلى 4000ج واردب الذرة طابت 4500ج واردب الدخن 6000 جنيه فيما بلغ قنطار الصمغ العربي5200 جنيه.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)