الثلاثاء 7 يناير 2020 أكدت عضو المجلس السيادى الانتقالى الأستاذة عائشة موسى، اهتمام الدولة بالتضامن مع قضية اسرالمختفين قسريا والمفقودين.

جاء ذلك لدى لقائها اليوم بمكتبها بالقصرالجمهورى وفد المجموعات النسوية والسياسية والمدنية (منسم) الخاصة بالتضامن مع أسر المختفين والمفقودين قسريا . واوضحت الأستاذة عفاف ابراهيم أرباب عضو المجموعة أن اللقاء، ناقش امكانية تشكيل لجنة مساعدة للعمل بجانب اللجنة المكونة بشأن قضية المفقودين والمختفين قسريا برئاسة النائب العام مبينة أن اللجنة بصدد القيام بطواف على السجون بعد اخطار الجهات المختصة وذلك بهدف التاكد من المعلومات التى وردت بأن هناك مواقع يتواجد فيها بعض الشباب من المفقودين. وقالت إن هذه الخطوة بغرض طمأنة اسر المفقودين بأن القضية محل اهتمام ورعاية المجلس السيادي

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر عضو بالمجلس السيادي يؤكداهتمام الدولة بالتضامن مع قضية اسر المفقودين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السودان نيوز 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.