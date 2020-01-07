الناس دي مش قالت إنهم خبرات عالمية.. بقلم جلال الدين محمد ابراهيم

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

كنا نأمل بما أن الدكتور حمدوك يحمل أفضل الخبرات والشهادات في مجال الاقتصاد ، ووزير المالية كذلك له ما له من الخبرات ، ونصف الحكومة مكونة من أفراد ممن يحمل جنسيات أجنبية وخبرات عالمية ، وقلنا خلاص فرج المعيشة مع عباقرة لهم الباع الطويل في الحلول الاقتصادية . ولكن .

و لكن هذه ( اللاكن لم لا تدعني ) ، نجد الحياة تضيق على الشعب ، وسبل كسب العيش أصبحت أشد وهناً من ذي قبل ، وأصبح الناس في تذمر من صعوبة وغلاء المعيشة ، والحكومة الانتقالية وكأنها في واد ،، والشعب في وادٍ آخر .

والموسم الزراعي ( العروة الشتوية ) لم يرد عنها أية أخبار تبشر الشعب بانفراج مرتقب.

واللحوم أسعارها تسافر أسعارها إلى النجوم ، وتخيل بلد تنتج أكثر من مائة عشرين مليون رأساً من الأنعام ، وسعر كيلو اللحم يصل إلى ( 500 جنيه ) ، وتخيل بلد بها ما لا يقل عن ( 60 مليون بقرة ) ،، وسعر كيلو الجبن يصل إلى ( 300 جنيه ) ،، وتخيل سعر رطل الحليب يصل إلى 30 جنيهاً ، الحاصل شنو ..؟ . وأين أهل الخبرة العالمية ، وأين أهل العقول التي مارست العمل العالمي و وشاركت في بناء منظومات اقتصادية عالمية وفي بناء دول كاملة ، ماذا أصابها من (قحت) وقحط فكري .

من يشاهد حال الأسواق السودانية يكاد يقسم بأن البلاد ليس بها إنتاج ولا إنتاجية ولا فيها عقول اقتصادية ولا عقول إنتاجية ، وتشاهد الزحام في الأفران من أجل الحصول على (قطعة خبز ) لا تساوي في محتويات وزنها ما يشبع (طفل حديث الفطام ) .

وأصبح الشارع يطرح في السؤال المرتقب ،، وهو _( الي اين تقودنا الحكومة الانتقالية ، والي اين تقودنا مجموعة قحت ) ؟ ؟ وهذا السؤال إن لم تسارع الحكومة الانتقالية في الإجابة عليه ، ربما يقود الناس إلى الضجر وإلى الخروج إلى الشارع ، والبحث عن حكومة بديلة غير التي لم تعينهم في معيشتهم .

ربما البعض يقول أصبروا فإن موعدنا مع( مؤتمر المانحين ومساعدات اصدقاء السوان المرتقبة هو شهر) إبريل القادم ) ، ، وأنا أقول لهم إذا كان تخطيط الحكومة الانتقالية آحادي الاتجاه ، فما علينا إلا أن نقول حسبنا الله ونعم الوكيل .

ونقول نصيحة للحكومة الانتقالية لعل نجد بينهم من يستمع ويقرأ ما نكتب ، ونقول لهم ، إن الشرق الأوسط حالياً يمر بخلافات قد تعصف بالمنطقة ، فما هي خطط الحكومة الانتقالية للاستفادة من هذا المناخ ( العكر) وماذا فعلت وزارة الخارجية في بياناتها التي تعبر عن موقف البلاد عن ما يدور في العراق وإيران ، وخاصة في الجارة ليبيا .

إن السياسة هي فن الممكن ،، والممكن هنا أن العقول السياسية ذات الخبرة تستطيع أن تستفيد من كل حالة تمر في العالم حتى وإن كانت حرباً أو سلاماً فإن السياسي المحنك يستطيع أن يحصل على أكبر وأعلى نسبة ربحية لصالح بلاده من كل ما يدور من حوله من سياسات أو أخطاء يقع فيها الآخرون أو صمت أو كلام يتحدث به الآخرون ، كل المطلوب فقط أن يكون السياسي ممن يمتلك ( سرعة الوشق – Lynx – في اتخاذ المواقف ) مع الدراسة العميقة لكل حرف قبل أن ينطق به أو يصرح به ودراسة الاحتمالات كافة وتوقعات إنعكاسات الموقف قبل اتخاذه سلباً كان أو أيجاباً كان قبل النطق به أو التصريح به .

لكن الحكومة الانتقالية منذ استلامها لم تحرك ساكناً في معيشة الشعب ، كل الذي نشاهده هو انتظار الحكومة أن ترفع الدعم ، وللمعلومية فإن الدعم قد رفع بمجرد التصريح به ، وما كان يجب أن يتم التصريح به ما لم يكن القرار جاهزاً للتطبيق الفوري.

وهذا ما صنع لنا الغلاء حالياً والأسعار أصبحت ترتفع يومياً بشكل جنوني بسبب تصريحات الحكومة بإن هنالك رفعاً للدعم يجب أن يتم ، أو لن تقدم الدول المانحة للسودان أية مساعدة ما لم يتم رفع الدعم ،، وقد ارتفع الضغط عندنا ، وارتفع السكري.

وقريباً ربما (يرتفع الجنون) وربما يمشي البعض في الشوارع ويكلم نفسه من ضيق ذات اليد في المعيشة ،، عزيزي القارئ ، إذا وجدت شخصاً في الشارع وهو ماشي ويكلم نفسه حذارى أن تقاطعه ، فإن قاطعته سوف يصل سريعاً إلى مرحلة ( يطقع ) ،،، لطفاً اتركه في مرحلة ( يكلم نفسه ولا تحركه – رحمة به ) ،، وربنا الله المستعان على ما يصفون

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