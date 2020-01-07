تفاصيل جديدة في قضية نجم المريخ سيف تيري….

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

أمرت محكمة جنايات بحري وسط بالقبض على (18) متهماً كذلك لم تتمكن الشرطة من القبض على متهمين سابقين وكان حضوراً للجلسة (17) متهماً بينهم المتهم لاعب المريخ (سيف تيري) وذلك في قضية اتهام (35) متهماً يواجهون تهماً بإثارة الشغب والنهب والإتلاف وذلك لحرقهم قسم شرطة التكامل بالحاج يوسف في الفترة التي شهدتها البلاد إبان اسقاط النظام السابق.

تشير الوقائع التي أوضحها المتحري أمام المحكمة أن أحداث تلك القضية كانت عبر إذاعة خبر بجوامع بالمنطقة بأن هنالك أفراداً من الدعم السريع سيقومون بقتل ومهاجمة سكان المنطقة ونهب ممتلكاتهم الأمر الذي دفع أهل المنطقة بالخروج من منازلهم لذلك توجهوا إلى قسم الشرطة بعد أن علموا بأن الأشخاص الذين قاموا بقتل مواطن بمنطقة التعويضات تم القبض عليهم بالاشتباه بهم من قبل أفراد الدعم السريع، وتم القبض عليهم واقتيادهم إلى قسم شرطة التكامل مع إحضار عربة ودراجات بخارية للمشتبه فيهم وأن المواطنين حضروا إلى القسم ويهتفون (مطالبين بالإعدام في ميدان عام)، وهنالك بعض المواطنين علموا إن ما تم إذاعته بالجوامع كان إشاعة أشار المتحري أن المتهمين تهجموا على القسم يحملون الأسلحة البيضاء مما دفع أفراد الشرطة بإطلاق أعيرة نارية في الهواء والغاز المسيل للدموع، إلا إنهم لم يتمكنوا وظلوا متواجدين يشاهدون المتهمين وهم يقومون بتهشيم الزجاج المتواجد بقسم الشرطة وإشعال النيران ونهب ممتلكاته، وأشار المتحري بأن العربات التي كانت بالقرب من القسم للحفاظ عليها وحراستها، حيث إن هنالك بصات شرطة، وعربات نفايات تابعة لمحلية شرق النيل، وترحيل لموظفي الجوازات ) بالإضافة إلى عربة أخرى تم إتلاف تلك العربات ، مضيفاً بأنه تم فتح البلاغ بواسطة رئاسة محلية شرطة الحاج يوسف، ولم يتم القبض على المتهمين وذلك لتوقف العمل بالقسم بعد إتلافه، وقدم المتحري مستند اتهام يوضح أن قيمة تلف العربات تقدر بـ(18) مليار جنيه، لافتاً للمحكمة بأن المفقودات من داخل القسم عبارة عن عدد(3) جهاز كمبيوتر وجهاز تلفزيون بملحقاته بجانب مبرد مياه وطفاية حريق ومفقودات أخرى، وأشار المتحري إلى أن من خلال التحري مع شهود الاتهام أفادوا بأن المتهمين قاموا بالمشاركة في إتلاف القسم وعند القبض على بعض من المتهمين والتحري معهم أرشدوا على بقية المتهمين، كما إن هنالك ثلاثة أفراد من الشرطة شاهدوا المتهم الحادي عشر (سيف تيري) وهو يحمل ساطوراً ويهتف أمام قسم الشرطة ومن ثم شارك مع المتهمين في إتلاف قسم الشرطة، وقال المتحري إن هنالك (3) متهمين تم شطب الاتهام في مواجهتهم وتم تقديم (35) متهماً للمحاكمة للفصل في القضية.