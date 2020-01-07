القبض على أكثر من 200 شخصا من عصابات النيقرز….

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

وجهت لجنة عليا مشتركة بالمجلس السيادي قوات الشرطة بشن حملات على العصابات المتفلتة المعروفة شعبيا بـ(النيقرز)، وأمرت بجمع الأسلحة البيضاء خلال الفترة القادمة وشدد مدير دائرة الجنايات بشرطة ولاية الخرطوم اللواء شرطة زين العابدين عثمان هلال مؤتمر صحفي أمس بدار الشرطة ببري أن إدارته قادرة على التصدي للعصابات المتفلتة التي نفذت عدد من الجرائم خلال الفترة الماضية مستقلة الأعياد والتجمعات، وأبان عثمان أن خطة أجازها المجلس السيادي مؤخراً لجمع الأسلحة البيضاء والسلاح الناري بدأت الشرطة في تنفيذها فعليا من خلال حملات يومية لجمع السلاح الأبيض، مشيراً أن الحملات غير مرتبطة بوقت وستكون فى الأسواق والمواقف، وأضاف إنه تم توقيف ما يفوق الـ(200) متفلت بولاية الخرطوم تمت محاكمتهم وضبط عدد كبير من المواتر بدون لوحات، وكشف عثمان بإتخاذ إجراءات قانونية في مواجهة (65) تورطوا في أحداث ساحة الحرية، وقال تمت محاكمة (17) بالسجن شهراً، واستكتاب بعضهم تعهدات، فيما أشار مدير شرطة محلية الخرطوم اللواء شرطة عمر ميرعنى إلى أن الأقسام توقف يوميا ما بين ( 30الى 20) متفلت، وأفاد أن القسم الشرقي أوقف أمس الأول (103) متهماً تمت محاكمتهم بالسجن والتعهدات، وأضاف، بالقسم الشمالي تم توقيف (30) متهماً والسوق المحلي (37) متهماً، فيما أوضح مدير شرطة جبل أولياء العميد شرطة علي عبد الرحمن أنهم ينفذون حملات يومياً، وأشار إلى توقيف (61) متهماً وضبط(10) مواتر بون لوحات.