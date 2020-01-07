زول (متفلت).. بقلم رجاء نمر

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

اليوم نتساءل عن أثر انتشار هذه الظاهرة على المجتمع والدوافع التي تدفع لامتلاك الأسلحة البيضاء؟ وتعد المشاجرات التي يصاحبها استخدام السلاح الأبيض(السكاكين، والساطور، والخنجر، وأمواس ونحوها)، أحد أكثر أنماط العنف الشائعة في المجتمع، إذ يميل هؤلاء إلى حمل هذا النوع من السلاح واستخدامه في الاشتباكات التي تحدث بينهم، خصوصاً عند السرقات.

في تقديري ووفق مختصين أن فوضى اقتناء الأسلحة البيضاء بين البالغين وحمله في الأماكن والمناسبات العامة يعد من المؤشرات الخطيرة التي قد تؤدي إلى تدهور الأمن وشيوع ثقافة العنف مكمن الخطورة في هذا السلاح إنه يمكن أن يستخدم في الخلافات العائلية أو الشخصية، وقد يستغل في عمليات السطو والاعتداء، وحمله يسهم بشكل مباشر أو غير مباشر في زيادة معدلات العنف في المجتمع، كما أن من آثار ذلك أيضاً ارتفاع معدلات الجريمة

أصبح تتطور الأسلوب الإجرامي ملفت للنظر ويدعو إلى القلق في كل يوم قصة ومن أبرز معدات الجريمة التي برزت مؤخراً أن معتادي الإجرام يستغلون حافلات هايس تقوم بنقلهم من مناطقهم و(تفريغهم) في المنطقة التي يحددونها وتتم هذه العملية في الساعات الأولى من الصباح وبالطبع فأن الجميع مسلحون بالأسلحة البيضاء سواطير وسكاكين وغيرها من الأدوات.

إحصائية صدرت من وزارة الداخلية عام 2005، تفيد إن عدد قطع السلاح الناري الموجود بأيدي المواطنين داخل المدن الثلاث (الخرطوم، الخرطوم بحري، أم درمان) فاقت الـــ2 مليون و400 ألف قطعة سلاح!!، وإن أكثر من 67% من المواطنين يحملون أسلحة بيضاء وأغلبها مطاوي وسكاكين وخناجر وبالأمس أعلنت شرطة الخرطوم عن تنفيذ ذات الحملات وبالتأكيد ستكون النتائج إيجابية.

كما أن لشرطة السواري دور مهم جداً في خفض معدلات الجريمة ومحاربة السطو الليلي الذي أصبح مهدداً أمنياً خطيراً للمواطنين لأن الجناة لا يترددون في إلحاق الأذى بهم وقد يصل إلى حد القتل

هنالك أقسام شرطه تحتاج إلى المتابعة اللصيقة من شرطة المحليات وتوفير كل ما يحتاجونه من معينات لوجيستية وعناصر بشرية ذات كفاءة.

شرطة ولاية الخرطوم تقوم بمجهودات أمنية كبيرة لتحقيق الأمن والاستقرار رغم التمدد السكاني واللجوء والهجرة غير الشرعية والظواهر المصاحبة لها جميعها تحتاج إلى إمكانيات عالية جداً حتى تستطيع الشرطة القيام بواجبها.

حديث أخير

المهددات الأمنية تتجدد والجريمة في تتطور مما يستدعي أن تكون الشرطة على أهبة الاستعداد واليقظة وحملات جمع الأسلحة البيضاء مهمة وأولوية.