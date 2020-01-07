البرهان يعزي أسرة الراحل فضل الله

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الثلاثاء 7 يناير 2020
أدي الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة واجب العزاء لأسرة وأصدقاء ومحبي الشاعر الراحل فضل الله محمد مساء أمس بمنزله بحي كافوري بالخرطوم ، وذلك بحضور وزير الثقافة والإعلام الأستاذ فيصل محمد صالح ولفيف من كبار الصحفيين ورؤساء تحرير الصحف ومحبي الفقيد .
وقال البرهان لدي مخاطبته الحضور " سوف نحافظ علي المبادئ الوطنية التي دعا إليها الراحل في كتاباته الصحفية وفي أشعاره وأضاف قائلا " إننا نشجع كل الوطنيين الذين يهمهم أمر الوطن علي العمل للمحافظة ورعاية المبادئ التي دعا إليها الراحل سواء في أشعاره أو في كتاباته الصحفية "
ودعا البرهان إلي المحافظة علي أطروحات الشعراء والشباب السوداني والعمل علي تحقيق أحلامهم ، وقال " إن القصائد الوطنية التي نظمها الراحل تعبر عن أحاسيسنا جميعا " .
وأشار البرهان إلي دور الراحل في تطوير العمل الصحفي بالبلاد محييا دور الصحافة والصحفيين مؤكدا أهمية الصحافة ودورها في توجيه السياسة وصناعة التاريخ والحاضر والمستقبل .
ودعا البرهان وزارة الثقافة والإعلام إلي الإهتمام بتوثيق أعمال الراحل والقيم التي دعا لها .
وفي السياق ذاته تحدث عدد من زملاء الراحل وأصدقاءه وعددوا مآثره ودوره الوطني من خلال الصحافة والشعر.
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