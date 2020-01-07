(70) ألف قنطار واردات السمسم بسوق تندلتي

الخليج 365 :

أوضح الأستاذ منذر الطاهر نائب مدير سوق محاصيل تندلتي بولاية النيل الأبيض أن جملة وارد محصول السمسم منذ بداية الموسم وحتى نهاية ديسمبر بلغ 70 ألف قنطار وأن الوارد من الفول السوداني بلغ 35195 قنطار.

وقال منذر في تصريح لـ(سونا) إن سوق محاصيل تندلتي يشهد هذه الأيام تدفقات كبيرة من وارد الفول السوداني، حيث سجل الوارد اليومي أكثر من 1000 ألف قنطار ويبلغ سعر القنطار 1600 جنيه أما وارد السمسم فقد بدأ في التناقص، حيث يتراوح الوارد اليومي منه ما بين 350 إلى 400 قنطار ويبلغ سعر قنطار السمسم الأبيض 3400 جنيه والأحمر 3300 جنيه وأن وارد الكركدي بلغ 1500 قنطار وسعر القنطار 1400جنيه بينما بلغ سعر أردب الذرة فتريتة 4000 جنيه وأردب الذرة طابت 4500 جنيه ، أردب الدخن 6000 جنيه ، فيما بلغ قنطار الصمغ العربي 5200 جنيه.