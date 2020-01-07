إستقرار الأسعار بسوق محاصيل الأبيض

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 : استقرت أسعار المحاصيل بسوق الأبيض بحسب نشرة نقطة التجارة السودانية اليوم الثلاثاء، حيث بلغ أعلى سعر للسمسم الأبيض 3765 جنيه للقنطار وأدناه 3700 جنيه للقنطار، فيما بلغ سعر السمسم الأحمر 3600 جنيه للقنطار وسجل سعر الفول الخام 1705 جنيه للقنطار والكركدي 1465 جنيه للقنطار، فيما بلغ سعر الفول المقشور 52000 جنيه للطن.

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