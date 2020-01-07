تعرّف على أسعار المحاصيل بسوق القضارف

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 :

أوردت نشرة نقطة التجارة السودانية أسعار المحاصيل بسوق القضارف اليوم، حيث سجل أعلى سعر للسمسم ل45 كيلو 4462 جنيه وبلغ المتوسط 3732 جنيه وأدناه بلغ 3000 جنيه، فيما بلغ سعر الدبر 4320 جنيه للأردب كأعلى سعر وأدناه 4300 جنيه وبلغ أعلى سعر للفتريتة 4350 جنيه للأردب وأدناه 4300 جنيه وسجل أعلى سعر للصفراء 3920 جنيه للأردب وأدناه 3900 جنيه.

وبلغ أعلى سعر للمقد 4440 جنيه للأردب وأدناه 4400 جنيه، فيما بلغ أعلى سعر للعكر 4150 جنيه للأردب وأدناه 4100 جنيه وبلغ أعلى سعر للتترون 4420 جنيه للأردب وأدناه 4400 جنيه وبلغ أعلى سعر لودباكو 4100 جنيه للأردب وأدناه 4050 جنيه وبلغ أعلى سعر للدخن 6750 جنيه للأردب وأدناه 6700 جنيه.