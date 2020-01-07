مقتل 30 شخصا بتفجير عبوة ناسفة في نيجيريا

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شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:
لقي 30 شخصا على الأقل مصرعهم بانفجار عبوة ناسفة بدائية الصنع على جسر في ولاية بورنو شمال شرقي نيجيريا، حسبما ذكرت وكالة “رويترز” نقلا عن مصادر محلية.
وانفجرت العبوة حوالي الساعة الخامسة عصرا بالتوقيت المحلي على جسر مزدحم في بلدة جامبورو، يؤدي إلى دولة الكاميرون المجاورة، فيما أفاد شهود عيان في البلدة بأن أكثر من 35 مصابا نقلوا إلى مستشفى محلي.
وقال متحدث عسكري إنه سيدلي بتصريحات حول الحادث في وقت لاحق، بينما أكد مصدران في قوة المهام المشتركة المدنية، وهي مجموعة تضم مواطنين وتشكلت لقتال جماعة “بوكو حرام” الإرهابية، وقوع الهجوم والتقديرات الأولية لعدد القتلى.
ولم تعلن أي جماعة حتى الآن مسؤوليتها عن التفجير.
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