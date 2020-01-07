فضيحة من العيار الثقيل لـ ترامب.. مذيعة بـ”فوكس نيوز”: الرئيس طلب مني تبادل القبلات!

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

كشفت كورتني فريل، المذيعة السابقة في شبكة “فوكس نيوز” الأمريكية، عن فضيحة جديدة للرئيس دونالد ترامب، وذلك عقب تحرشه بها، واصفا إياها بالصحفية الأكثر إثارة في البلاد.

وذكرت هذه المذيعة في كتاب مذكراتها الجديد، أن ترامب قال لها: “يجب أن تأتي فجأة في وقت ما إلى مكتبي، حتى نتمكن من تبادل القبل”، وزعمت بأنها ردت عليه: “دونالد، أعتقد أن كلانا متزوج”.

وأضافت كورتني فريل، في كتاب مذكراتها الذي حمل اسم “العاشرة مساء: الإقلاع عن الخمر وإذاعة الأخبار الجديدة”، أن “تلك الدعوة جعلتني في موقف صعب على تقديم التقارير عن ترشح ترامب للرئاسة بشكل جاد. لقد أغضبني في ما بعد أنه كان ينعت جميع النساء اللواتي سردن قصصا مماثلة عن تحرشاته الوقحة، بأنهن كاذبات. أنا أصدقهن تماما. أما الآن فيمكنني على الأقل أن أقول على سبيل المزاح إنني كدت أطارح الرئيس الغرام، لكنني نجوت”.

وذكرت في كتابها أن الرئيس الأمريكي، عندما كان رجل أعمال قبل تولي المنصب الرئاسي، وصفها بأنها “الصحفية الأكثر إثارة على القناة الأمريكية”.

وكانت العديد من النساء اتهمن الرئيس الأمريكي بالتحرش بهن، أو إقامة علاقة حميمة معهن، وهو ما نفاه ترامب.

RT