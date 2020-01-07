القوات المسلحة ترد على تصريحات الحلو

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

استنكرت القوات المسلحة الحديث الذي أدلى به رئيس الحركة الشعبية عبدالعزيز الحلو لإحدى صحف الخرطوم بان القوات المسلحة مليشيات لمآخذ في هيكلها القيادي وعقيدتها القتالية وان القوات المسلحة الموجودة الآن تابعة لحزب المؤتمر الوطني المحلول، وانها واحدة من المشكلات التي تواجه البلاد.

وقال الناطق الرسمي بإسم القوات المسلحة العميد دكتور ركن عامر محمد الحسن في تصريح نشرته الصفحة الرسمية للقوات المسلحة على الفيس بوك،: (هذا الحديث لا يعني القوات المسلحة في شئ فهى عصية على التسييس وكانت ولازالت مؤسسة قومية بإمتياز وهي الحصن الحصين للبلاد بعقيدة قتالية ومشروع وطني لا يمكن المزايدة عليه). وأضاف الحسن: (أما اتهام القوات المسلحة بتبعيتها لحزب فهذا إدعاء لا يقبله المنطق وبرهانه إنحيازها للشعب وحمايتها للتغيير والفترة الانتقالية). وتابع الناطق الرسمي بإسم القوات المسلحة: (مثل هذه الأحاديث نعتبرها من ماضي التمرد ولا تشبه عهد الثورة السودانية ولا أجواء السلام التي تعم الآن). وزاد: (هذا ان صح إن هذا الحديث صادر بالفعل من الحلو).

صحيفة الانتباهة