النجم الساحلي يتلقى ضربة موجعة قبل مواجهة الهلال

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 :

أعلن نادي النجم الساحلي التونسي، أمس الإثنين، أن نجمه وقائده ياسين الشيخاوي سيغيب عن صفوف الفريق في المباراة المقررة أمام مضيفه الهلال السبت المقبل، في رابع جولات دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.

وذكر النجم الساحلي عبر حسابه بموقع شبكة التواصل تويتر “مع الأسف، تأكد غياب ياسين الشيخاوي عن مقابلة العودة ضد الهلال السوداني بسبب الإصابة”.

وكان الشيخاوي قد تعرض لإصابة عضلية خلال تدريبات الفريق الخميس الماضي، وقد غاب عن صفوف الفريق في مباراة الكلاسيكو التي انتهت بالتعادل مع الأفريقي في الدوري المحلي.

وكان النجم خاطب الهلال عن طريق الاتحاد السوداني مؤكداً وصوله الخرطوم يوم بعد غد الخميس تمهيداً لمواجهة الأزرق السبت المقبل.