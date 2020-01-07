- 1/2
- 2/2
شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 :
أعلن نادي النجم الساحلي التونسي، أمس الإثنين، أن نجمه وقائده ياسين الشيخاوي سيغيب عن صفوف الفريق في المباراة المقررة أمام مضيفه الهلال السبت المقبل، في رابع جولات دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.
وذكر النجم الساحلي عبر حسابه بموقع شبكة التواصل تويتر “مع الأسف، تأكد غياب ياسين الشيخاوي عن مقابلة العودة ضد الهلال السوداني بسبب الإصابة”.
وكان الشيخاوي قد تعرض لإصابة عضلية خلال تدريبات الفريق الخميس الماضي، وقد غاب عن صفوف الفريق في مباراة الكلاسيكو التي انتهت بالتعادل مع الأفريقي في الدوري المحلي.
وكان النجم خاطب الهلال عن طريق الاتحاد السوداني مؤكداً وصوله الخرطوم يوم بعد غد الخميس تمهيداً لمواجهة الأزرق السبت المقبل.
كانت هذه تفاصيل خبر النجم الساحلي يتلقى ضربة موجعة قبل مواجهة الهلال لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السودان اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.