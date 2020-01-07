وفاة إمراتين في حادث مروري بكرري وأم بدة

التاريخ: 07-يناير-2020 فى : حوادث 4 مشاهدة تم تدوين بلاغين بقسم شرطة مرور أم بدة وقسم شرطة مرور كرري ، إثر إستشهاد المواطنة نعيمة بشير وأم كلثوم محمد ، إثر حادث مروري . عندها إتخذت شرطة المرور بالأقسام أعلاه كافة الإجراءات القانونية والفنية اللازمة ونقل جثماني الشهيدتين لمشرحة أم درمان . Advertisements وبحسب صحيفة الدار ، قامت إدارة مشرحة أم درمان بعملهم الإنساني صوب جثماني الشهيدتين ، وفي موكب حزين تم تسليم جثماني الشهيدتين لذويهم لمواراتهم الثرى . الخرطوم ( أخبار الخليج 365 )

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