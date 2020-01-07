السلطات ترفض طلب طبي بسفر علي الحاج إلى المانيا

التاريخ: 07-يناير-2020
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كشف المشرف الطبي على الامين العام للمؤتمر الشعبي د. علي الحاج ورئيس شورى الحزب الشيخ ابراهيم السنوسي د. محمد بدر الدين عن رفض لجنة التحقيق في انقلاب العام 1989التي شكلها النائب العام قبول طلب سفر علي الحاج الى المانيا لمقابلة اختصاصي القلب في الرابع عشر من يناير الجاري، مشيراً الى انه قدم ذات الطلب للنائب العام امس متوقعاً رداً ايجابياً لجهة ان المسألة انسانية.
وقال حمد بحسب صحيفة آخر لحظة: ان مقابلة الطبيب مسألة ضرورية لجهة انه قام بالحجز قبل 6 أشهر. وشدد على ضرورة السماح له بالسفر خاصة وان الحجز لا يتوفر بسهولة، مبيناً ان السنوسي هو الآخر يحتاج الى عملية “البروستاتا”.
واوضح بدر الدين ان السنوسي والحاج صحتهما حالياً، وكشف عن سماح السلطات له بزيارة اسبوعياً للاطمئنان على اوضاعهما الصحية، مطالبا باطلاق سراحهما اسوة بمن تم الافراج عنهم قبل ايام من ضباط مجلس قيادة الانقلاب عبر الضمانة العادية.
الخرطوم: (أخبار الخليج 365)
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