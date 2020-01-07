تفاصيل حول إيقاف تنفيذ الإعدام في مواجهة المدان بقتل وإغتصاب الطفلة شهد

التاريخ: 07-يناير-2020
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في تفاصيل جديدة علمت مصادر بأن تأجيل تنفيذ حكم الإعدام على المدان بقتل وإغتصاب الطفلة شهد ذات العام وسبعة أشهر ، جاء وفق الطلب الذي تقدم به محامي الدفاع عن المدان الأستاذ أسعد العباسي ، بمنحه مهلة لتقديم طلب مراجعة للمحكمة الدستورية .
وبحسب صحيفة الدار ، وافقت المحكمة العليا بمنحه عشرة أيام لإحضار أمر بوقف التنفيذ وقد سبق أن قدم طلب دعوى دستورية ألغيت الأوامر فيها وكانت المحكمة العليا قد أيدت قرار إعدام المدان .
الخرطوم ( أخبار الخليج 365 )
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