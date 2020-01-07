تفاصيل حول إيقاف تنفيذ الإعدام في مواجهة المدان بقتل وإغتصاب الطفلة شهد

في تفاصيل جديدة علمت مصادر بأن تأجيل تنفيذ حكم الإعدام على المدان بقتل وإغتصاب الطفلة شهد ذات العام وسبعة أشهر ، جاء وفق الطلب الذي تقدم به محامي الدفاع عن المدان الأستاذ أسعد العباسي ، بمنحه مهلة لتقديم طلب مراجعة للمحكمة الدستورية .

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وبحسب صحيفة الدار ، وافقت المحكمة العليا بمنحه عشرة أيام لإحضار أمر بوقف التنفيذ وقد سبق أن قدم طلب دعوى دستورية ألغيت الأوامر فيها وكانت المحكمة العليا قد أيدت قرار إعدام المدان .

الخرطوم ( أخبار الخليج 365 )