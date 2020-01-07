الكشف عن فراغ (52) محطة خارجية للبعثات الدبلوماسية

كشفت مصادر، عن فراغ (52) محطة خارجية للبعثات الدبلوماسية السودانية والمتمثلة في السفارات والقنصليات، وأشارت إلى أن وزارة الخارجية سحبت معظم السفراء من تلك المحطات.

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ووفقاً للمصادر، فإن معظم سفارات السودان في أوروبا تحتاج لتسمية سفراء جدد بجانب السفارات في البلدان العربية المهمة.

وبحسب صحيفة السوداني، فإن أبرز تلك المحطات التي تنتظر تسمية سفراء لها هي واشنطن، النرويج، هولندا، بلجيكا، سويسرا، مدريد، جنيف، نيروبي، فيينا، بخارست، أنقرة، موسكو، المغرب، القاهرة، أسمرا، الرياض، جدة، الدوحة، أبوظبي، دبي، الكويت، باكستان، بكين، ماليزيا، تايلاند، قوانزو، إنجمينا، الهند، باكستان، جنوب إفريقيا، اليونان، إثيوبيا، برلين، السويد، رواندا، دمشق.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)