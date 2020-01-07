حالة من الغضب انتابت جمهور مدني عقب اعتذار الفنانة نانسي عجاج عن احياء الحفل الذي كان سيقام مساء امس الاثنين على خشبة مسرح الجزيرة ليصف الجمهور اعتذار عجاج بـ “السخيف” ممتعضين من عدم حضورها رغم الترتيبات والاعلانات التي سبقت الحفل.
وابدى الكثيرون سخطهم بحسب صحيفة السوداني الدولية عبر مواقع التواصل الاجتماعي من اللامبالاة التي تعاملت بها نانسي مع جمهور مدني، ما دفع الكثيرين بالكتابة على بوسترات الحفل المعلقة بالمدينة “نانسي عجاج.. تسقط بس”.
الخرطوم: (أخبار الخليج 365)
كانت هذه تفاصيل خبر وصفوا اعتذارها بـ (السخيف: وهتفوا تسقط بس لـ(نانسي عجاج) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.