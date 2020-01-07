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الشرطة تتوصل لمعلومات حول مقتل شابة وإلقاء جثتها بجبرة

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التاريخ: 07-يناير-2020

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الشرطة تتوصل لمعلومات حول مقتل شابة وإلقاء جثتها بجبرة

كشف مدير شرطة الجنايات اللواء زين العابدين عثمان عن توصل الشرطة لمعلومات جديدة من خلال تحريات في قضية مقتل شابة وتغليف جثتها وإلقائها بأحد المجاري بجبرة.

 

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وقال إن الشرطة من خلال البصمات توصلت إلى أن المجني عليها أجنبية تنتمي لدولة مجاورة، فيما تتواصل الشرطة مع الجاليات والسفارات لاكتمال التحريات.

 

 

وكانت الشرطة بحسب صحيفة الصيحة، قد عثرت على جثة المجني عليها بأحد المجاري في جبرة العام الماضي بعد قتلها وتغليف جثتها، وباشرت تحرياتها ودونت بلاغاً بالواقعة.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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