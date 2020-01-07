حل عمادة المدارس ورياض الأطفال بجامعة الخرطوم

التاريخ: 07-يناير-2020 فى : أخبار 6 مشاهدة أصدرت مدير جامعة الخرطوم فدوى عبد الرحمن أمس قراراً بحل عمادة شؤون المدارس والرياض. Advertisements ونص القرار وفقاً لمصادر، على أن تؤول المدارس ورياض الأطفال التابعة لجامعة الخرطوم إلى إدارة كلية التربية التابعة للجامعة، ووجه بحسب صحيفة الصيحة، الجهات المختصة بوضع القرار موضع التنفيذ. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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