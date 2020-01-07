بالفيديو.. حسناء فائقة الجمال تشعل السوشيال ميديا بإعلانها عن حبها للهلال السوداني وتؤكد مساندتها له أمام النجم الساحلي من داخل الملعب

ساهمت حسناء سودانية في إشعال صفحات مهتمة بأخبار نادي الهلال السوداني على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك, وذلك بعد ظهورها في مقطع فيديو تم نشره على الصفخات التي نظمت نفرة كبيرة لحشد الجماهير لمساندة الأزرق في مباراته الهامة أمام النجم الساحلي في افتتاح مباريات الجولة الثانية من مجموعات دوري أبطال أفريقيا.

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وبحسب متابعات محرر موقع النيلين فقد أعلنت الحسناء التي تغزل فيها المئات من متداولي الفيديو ووصفوها بالهلالابية ذات الجمال الفائق, عن حبها للهلال ومساندتها له في مباراته أمام الليتوال يوم السبت القادم من داخل الجوهرة الزرقاء معقل ممثل السودان الوحيد في البطولات الافريقية بأم درمان.

وتمنت مشجعة الهلال أن يكرر الفريق انتصاره على العملاق التونسي وأن يعيد ظهير الهلال المتألق أطهر الطاهر هدقه الرائع الذي سجله في المباراة السابقة بتونس.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)