التاريخ: 07-يناير-2020 فى : أخبار 11 مشاهدة دعا رئيس حركة تحرير السودان مني أركو مناوي إلى إنجاح الفترة الانتقالية ونقل البلاد إلى الديمقراطية بالتراضي، وإلا فليتحمل كل مسؤول نتيجة ما يصنع. Advertisements وقال مناوي في تغريدة على “تويتر” بحسب صحيفة الصيحة أمس: “الحكمة الوحيدة المفيدة يجب أخذها في هذه المرحلة وهي الاتفاق على انجاح الفترة الانتقالية ونقل البلاد إلى يابس الديمقراطية (بالتراضي، بالتراضي، بالتراضي)، وإلا كل مسؤول يتحمل نتيجة ما صنعت يداه”. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر مناوي يدعو إلى انجاح الفترة الانتقالية بالتراضي ويحذر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.