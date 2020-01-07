مصرف المزارع بالدامر ينفي تورط موظف

التاريخ: 07-يناير-2020
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نفى مصرف المزارع التجاري فرع الدامر تورط موظف من موظفيه في تزوير توقيع مواطن حصل على تمويل من البنك وأوضح القرار الذي اصدرته محكمة جنايات شمال الخرطوم ان ممثل البنك مثل امام المحكمة في البلاغ رقم 130/2016 لمخالفة المادة 123 من القانون الجنائي والمادة 6/د من قانون مكافحة الثراء الحرام والمشبوه لسنة 1989.
وبحسب قرار محكمة جنايات الخرطوم شمال وفقاً لصحيفة الجريدة امرت المحكمة ببراءة المتهم من الاتهام المنسوب اليه بموجب المادة 123 قانون جنائي والمادة 6/د من قانون مكافحة الثراء الحرام والمشبوه سنة 1989 وأمرت المحكمة باطلاق سراح ممثل المتهم في هذه الاجراءات.
الخرطوم: (أخبار الخليج 365)
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